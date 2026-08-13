Восточная Финляндия столкнулась с экономическим спадом после закрытия границы с Россией

Закрытие границы с Россией и отсутствие российских туристов привели к серьезным экономическим проблемам в восточных регионах Финляндии, сообщает РИА Новости.

По данным Euractiv, эта часть страны утратила промышленную базу, и после разрыва связей с Россией там остались лишь лесопереработка и фермерские хозяйства, затраты которых выросли на 30%.

С апреля 2025 по апрель 2026 года в шести приграничных провинциях обанкротилось около 315 компаний. За прошлый год в целом по стране зафиксировано почти 4 тыс. банкротств — рекорд с 1996 года, в основном в сфере услуг, строительства и торговли. Член парламента от партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил о ежегодных потерях Финляндии в размере 20 млрд евро.

Ставка на внутренний туризм не оправдалась, говорится в материале. Как отмечается, местные путешественники останавливаются на одну ночь и не приносят достаточного дохода гостиницам и ресторанам. Западные туристы пока не рассматривают восточные регионы как приоритетное направление, уступая Лапландии и столичному району. Для привлечения европейцев требуется новая инфраструктура и удобное транспортное сообщение, на создание чего потребуется время.

Фермеры, ранее закупавшие топливо в России, теперь несут дополнительные издержки. Транспортные расходы региона выросли на 12–15% из-за переориентации логистики через Швецию и страны Балтии.