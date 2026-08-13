Экспортерам предложили подготовить новые пути вывоза российского зерна

Минсельхоз России прорабатывает альтернативные маршруты экспорта зерна и масложировой продукции из-за действующих логистических ограничений. Часть грузов планируют направлять через порты Балтийского и Каспийского морей, Дальнего Востока, а также по сухопутным направлениям.

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Решения обсуждались на совещании, которое провела министр сельского хозяйства Оксана Лут. В нем участвовали представители региональных органов управления агропромышленным комплексом, экспортеры, отраслевые объединения, транспортные компании и операторы портовой инфраструктуры, сообщает Минсельхоз.

Главной задачей ведомство назвало своевременную реализацию собранного урожая и формирование устойчивых маршрутов поставок. Новые логистические схемы должны учитывать расположение производящих регионов, пропускную способность транспортной инфраструктуры и стоимость перевозки. Единого маршрута для всех субъектов не будет: оптимальное направление планируют определять отдельно для каждого региона.

Первыми новые схемы начнут прорабатывать для Ростовской области. В регионе уже завершилась уборка ранних зерновых и сформирован значительный объем продукции, предназначенной для продажи, в том числе за рубеж. Крупным экспортерам предложили определить, сколько зерна они смогут закупить и вывезти, после чего представить конкретные направления поставок.

Аналогичные планы подготовят и для других сельскохозяйственных регионов с учетом хода уборочной кампании. Экспортеры должны будут заранее обозначить предполагаемые объемы закупок, регионы происхождения продукции и маршруты ее доставки к портам или сухопутным пограничным переходам. Сроки представления этих предложений Минсельхоз пока не назвал.

Для управления перевозками ведомство создаст специальный штаб. В него войдут представители регионов, компаний-экспортеров и транспортной инфраструктуры. Штаб займется сбором планов закупки и вывоза зерна по каждому субъекту, а также будет отслеживать их выполнение.

Отдельное внимание уделят железнодорожным перевозкам. Участники штаба должны обеспечить согласование заявок на подачу вагонов и синхронизировать отправку продукции с возможностями портовых терминалов. Это необходимо, чтобы грузы не скапливались на промежуточных станциях и своевременно поступали к местам отгрузки.

Штаб также будет контролировать закупочные цены в производящих регионах и выполнение экспортерами заявленных планов. Портовые терминалы должны будут сообщать о фактических объемах перевалки. Это позволит сопоставлять планы закупок с реальными возможностями железных дорог и портов.

Минсельхоз дополнительно предложил комплекс мер поддержки поставок, однако их содержание, объем финансирования и сроки запуска пока не раскрыты. Ведомство продолжит согласовывать новые маршруты с участниками рынка и профильными государственными структурами.