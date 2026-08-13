В России заметно упали продажи популярных видов алкоголя

По итогам первых семи месяцев 2026 года в России заметно сократились продажи популярных видов алкоголя. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК).

Реализация пива на внутреннем рынке за отчетный период просела на 2,6 процента год к году, до 351,3 миллиона дал. Продажи пивных напитков, в свою очередь, снизились на 3,8 процента, до 54,4 миллиона.

Что касается виноградных вин, то их реализация сократилась на 2,8 процента, до 31,3 миллиона дал. Отрицательная динамика была зафиксирована во всех видах этого алкоголя, за исключением игристых (шампанских). Так, продажи плодовых вин за это время упали на 36,4 процента (до 1 миллиона дал), а ликерных — на 6,3 процента (до 631,2 тысячи). В сегменте игристых, напротив, был зафиксирован прирост на 3,7 процента (до 11,8 миллиона).

На фоне заметного падения продаж на внутреннем рынке сократилось и производство ключевых видов алкоголя. В январе-июле выпуск вина в России снизился на 11,3 процента, а водки — на 4,6 процента. Выработка коньяка, в свою очередь, просела на 8 процентов год к году. Падение выпуска эксперты объяснили в том числе ростом издержек производителей с учетом резкого роста акцизов, что в конечном счете привело к увеличению цен на выпускаемую продукцию.