Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии, свидетельствуют данные Мосбиржи. Курс юаня растет.

Индексы Мосбиржи и РТС на открытии основной торговой сессии опускались на 0,32% - до 2 294,07 и 870,72 пункта соответственно, свидетельствуют данные торгов на 10:00 мск. Курс юаня к рублю на открытии Московской биржи рос на 8,1 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 12,38 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение до 2 288,53 пункта (-0,56%), индекс РТС был на отметке 868,62 пункта (-0,56%). В это же время курс юаня рос до 12,388 рубля (+ 8,9 копейки).

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии снижался на 0,45% и находился на уровне 2 290,97 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.