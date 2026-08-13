Центробанк Турции повысил прогноз инфляции к концу года

Прогноз инфляции в Турции к концу 2026 года повышен до 28%. Об этом сообщил глава Центробанка республики Фатих Карахан.

Ранее турецкие власти сообщали, что ожидают инфляцию к концу 2026 года в диапазоне 24-29%.

"Мы повысили наш прогноз инфляции на конец 2026 года до 28%, к концу 2027 года ожидаем ее на уровне 15%, а спустя год - 9%", - сказал Карахан, представляя доклад регулятора.

Инфляция в Турции в июле в годовом исчислении составила 31,75%, сообщал ранее национальный институт статистики T K. Участники рынка, опрошенные ЦБ Турции в июле, отмечали, что прогнозируют инфляцию в стране к концу года на уровне 29,21%.