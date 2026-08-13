Индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начали переговоры о том, чтобы увеличить поставки сжиженного нефтяного газа (СНГ) из США. Об этом сообщило Bloomberg.

Таким образом предприятия этой страны БРИКС надеются снизить зависимость от закупок с Ближнего Востока. Как выяснило агентство, в 2027 году на американский нефтяной газ должно прийтись не меньше 15 процентов всего индийского импорта этого топлива. В 2026 году речь шла о десяти процентах.

Отмечается, что стремление Индии ослабить зависимость от Ближнего Востока, на долю которого ранее приходилось более 90 процентов импорта сжиженного нефтяного газа, вызвано острой нехваткой этого ресурса из-за войны в Иране, нарушившей потоки через Ормузский пролив. Выиграли от этого США. По данным на август, они продали Индии уже 3,9 миллиона тонн СНГ.

В июле потребление сжиженного газа сократилось в Индии более чем на 16 процентов, если сравнивать с показателями аналогичного периода прошлого года.

Ранее стало известно, что Индия собралась серьезно увеличить число стран, которые продают ей энергоносители. Количество государств, поставляющих ей сжиженный газ, выросло с 6 до 15. Кроме того, если раньше нефть в Индию экспортировали 27 стран, то теперь их уже 41.