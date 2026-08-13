Запасы газа в европейских хранилищах оказались минимальными

Европа смогла заполнить свои газовые хранилища всего на 59 процентов, что стало минимальным сезонным уровнем за всю историю наблюдений, начиная с 2009 года. Об этом сообщило Bloomberg.

Вопрос о том, успеет ли континент закупить достаточные объемы этого топлива, приобретает особую остроту, если учесть, что США и Иран так и не приблизились к мирному урегулированию, а до начала зимы в Европе осталось всего несколько месяцев.

Агентство напомнило, что в 2026 году война на Ближнем Востоке и блокада Ормузского пролива фактически перекрыли экспорт из Катара, который считается вторым в мире производителем сжиженного природного газа. Кроме того, явление Эль-Ниньо и жара разогнали спрос на энергоносители еще сильнее.

Если дефицит предложения сохранится и Европа войдет в зиму с низкими запасами газа, ей, возможно, придется платить еще более высокие цены (которые уже удвоились по сравнению с 2025 годом) в холодные месяцы для удовлетворения спроса на отопление и электроэнергию.

Впрочем, немногие считают, что Европа не сможет обеспечить себя достаточным количеством топлива на зиму. Риски связаны с тем, смогут ли домохозяйства и промышленность смириться с очередным скачком цен на отопление и электроэнергию.

Между тем, даже если США и Иран достигнут соглашения и Ормузский пролив откроется, то это не принесет мгновенного облегчения, так как потребуется время для того, чтобы поставки из Катара вернулись к прежним объемам и режиму.

Ранее сообщалось, что власти Европейского союза надеются, что предстоящей зимой смогут докупить недостающие запасы сжиженного природного газа.