Жителей российского региона призвали готовиться к худшему после атаки на НПЗ

Жителям Оренбургской области рекомендуется готовиться к худшему сценарию после атаки на Орский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Об этом заявил губернатор региона Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что после удара ситуация на НПЗ сложная. По его словам, поражающие элементы задели ключевую инфраструктуру, восстановление которой в настоящий момент затруднительно. Сроки ремонта могут затянуться до полугода из-за санкций и использования импортного оборудования, уточнил губернатор.

«Готовимся к самому худшему сценарию. Рассчитывать придется на завозное топливо. Уже идет перенастройка логистики. Из 287 работают 80 % АЗС. Напомню, в приоритете сегодня — спецтранспорт», — написал Солнцев.

13 августа Орский НПЗ полностью остановил работу после атаки украинских беспилотников. По словам оренбургского губернатора, ремонт займет до полугода из-за сложностей с заменой импортного оборудования. Власти уже перестраивают топливную логистику, а на АЗС ввели меры для стабилизации ситуации.