Пашинян высказался о проблемах с поставками продуктов в Россию

Власти Армении при любом раскладе не откажутся от взятого курса на диверсификацию экспорта продовольствия с целью снижения зависимости от российского рынка сбыта. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, его слова приводит РИА Новости.

Армянские поставщики продолжат искать новые перспективные рынки сбыта, даже если проблемы с экспортом продовольствия в Россию удастся устранить, подчеркнул Пашинян. «Мы в любом случае должны диверсифицировать наши отношения», — констатировал он.

Этот курс не изменится, так как он поможет Армении перестраховаться на случай резкого падения экспорта в Россию. «Даже если отношения с Россией вернутся к изначальному состоянию, от этого наша повестка не изменится», — резюмировал Пашинян.

Охлаждение в отношении России и Армении стало фиксироваться на фоне изменения внешней политики постсоветской республики. Пашинян неоднократно заявлял о стремлении сделать акцент на евроинтеграцию. В Кремле предупреждали, что одновременно находиться в составе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Европейского союза у Еревана не получится, и призвали страну определиться с выбором.

Параллельно с этим Россельхознадзор ввел ограничения на импорт в Россию ряда видов продукции из постсоветской республики. Под временный запрет попали поставки минеральной воды «Джермук», косточковых плодов, винограда, вишни, черешни, абрикосов, слив, персиков и нектаринов. Пашинян в ответ пообещал помочь местным экспортерам перенаправить часть выпавших потоков в Европу. Власти ЕС заверили, что окажут всю необходимую помощь армянским сельхозпроизводителям.