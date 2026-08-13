Украинский урожай уперся в закрывающиеся экспортные пути

Украинские аграрии столкнулись с серьезными трудностями при вывозе нового урожая на фоне проблем с морским экспортом через Черное море.

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Как сообщает Reuters со ссылкой на участников украинского аграрного рынка, из-за регулярных ударов по портовой инфраструктуре и роста рисков для судоходства экспорт зерна заметно осложнился. В результате часть зернохранилищ оказалась близка к заполнению, а число желающих отправлять продукцию морем сократилось.

Особенно остро ситуация ощущается в разгар уборочной кампании, когда на рынок поступают новые объемы зерна. Фермеры опасаются, что при сохранении нынешних ограничений им будет все сложнее находить место для хранения урожая.

Один из украинских аграриев Сергей Рыбалко рассказал Reuters, что после потери части посевных площадей в 2022 году теперь столкнулся с другой проблемой — реализовать и вывезти собранное зерно становится все труднее.

Сложности с экспортом напрямую отражаются на доходах производителей. Чем дольше продукция остается на складах, тем выше расходы на хранение и тем сильнее давление на внутренние закупочные цены.

Украинская экономика при этом во многом зависит от аграрного экспорта. Поэтому длительные перебои в работе морских маршрутов могут повлиять не только на фермеров, но и на валютные поступления страны и внутренний продовольственный рынок.

При этом формулировка о полной «блокаде Черного моря» остается оценочной: речь идет прежде всего о резком росте рисков для судоходства и осложнении работы украинских портов.