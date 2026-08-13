Пашинян заявил о диверсификации экспорта Армении

Армения не откажется от диверсификации экспорта даже в том случае, если все проблемы с поставками продукции в Россию будут полностью устранены.

© Московский Комсомолец

Об этом премьер-министр страны Никол Пашинян заявил в беседе с журналистами.

«Мы в любом случае должны диверсифицировать наши отношения, и даже если сейчас они откроются на 100%, то есть мы вернёмся к изначальному состоянию, от этого наша повестка не меняется», — подчеркнул Пашинян.

По словам премьера, крайне проблематично, когда экспорт или импорт страны зависят или в значительной степени зависят от одного звена. Именно поэтому Ереван намерен продолжать расширять географию поставок своей продукции и искать новых партнёров вне зависимости от текущей конъюнктуры на российском рынке.

Вопросы логистики и экспорта армянских товаров в Россию регулярно обсуждаются на фоне санкционного давления и ограничений на транзит через Грузию. Ранее Ереван уже активизировал работу по поиску альтернативных маршрутов и рынков сбыта, в том числе через Иран, страны Персидского залива и Европейский союз.

Курс на диверсификацию внешнеэкономических связей остаётся одним из ключевых приоритетов армянского правительства, несмотря на традиционную роль РФ как главного торгового партнёра республики.