Захотевшему купить Великобританию Маску назвали ее стоимость

Примерная стоимость Великобритании, которой заинтересовался самый богатый человек в мире Илон Маск, составляет более 13-15 триллионов фунтов стерлингов, или 18-20 триллионов долларов. Об этом профессор факультета экономики Шеффилдского университета Бинсон Ван рассказал агентству РИА Новости.

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По словам экономиста, наиболее оправданной отправной точкой расчетов является британское чистое национальное богатство, уровень которого достиг по итогам 2025 года 13,3 триллиона фунтов.

Исходя из этого, Ван назвал цифру которая является «измеримым нижним ориентиром», не учитывающим в полной мере такие факторы как человеческий капитал, институты, знания, культурное наследие и способность генерировать будущие доходы. Показатель не является ценой, за которую Великобританию действительно можно было бы купить, уточнил профессор.

«Общий подсчет должен включать землю, жилую и коммерческую недвижимость, оборудование, инфраструктуру, предприятия и природные ресурсы. Финансовые активы также следует включить, однако финансовые обязательства необходимо вычесть», — продолжил он.

Маск, который после выхода на рынок его космической компании SpaceX ненадолго стал долларовым триллионером, на днях в шутку поинтересовался суммой, за которую мог бы купить королевство.

«Сколько стоит?» — спросил он в X, отреагировав на пост сатирического сайта The Babylon Bee о том, что бизнесмен якобы приобретет Великобританию, чтобы «вернуть гражданам страны свободу слова».

Миллиардер Илон Маск приценился к Британии

Такую же фразу Маск написал в 2017 году в ответ на предложение одного из пользователей купить соцсеть Twitter, которую он позднее действительно купил и переименовал в X.