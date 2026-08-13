Прогноз мировых цен на нефть заметно повысили

Аналитики Kept повысили свой прогноз средней стоимости эталонной североморской марки нефти Brent в 2026 году почти на 10 процентов. О заметном изменении ожиданий экспертов касательно динамики сырьевых котировок сообщает РИА Новости.

В январе-марте специалисты прогнозировали показатель на уровне 78,6 доллара за баррель. Теперь же они подняли планку до 86,1 доллара. Для сравнения, в прошлом году средняя биржевая стоимость Brent составила 69,1 доллара за баррель. Если прогноз экспертов сбудется, показатель в 2026-м увеличится примерно на четверть.

Главной причиной подобной динамики аналитики называют масштабные перебои в поставках энергоресурсов стран Персидского залива. Это было вызвано перекрытием ключевой логистической артерии — Ормузского пролива. На ситуацию также оказали влияние атаки иранских беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры ряда стран, включая Ирак, Саудовскую Аравию, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты.

Все это в итоге привело к падению добычи и экспорта сырья из охваченного войной региона. Рассчитывать на скорое восстановление обоих показателей не приходится, сходятся во мнении эксперты. Судоходство в Ормузском проливе начнет постепенно возвращаться к норме в лучшем случае в сентябре, подчеркивали в Управлении энергетической информации США. Восстановление же добычи и экспорта нефти из стран Персидского залива может занять гораздо большее время, предупредили в Международном энергетическом агентстве.