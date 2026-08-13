Владимир Зеленский испытывает серьезное недовольство в отношении главы Национального банка Украины Андрея Пышного, что связано с его тесными контактами с Международным валютным фондом и политической деятельностью. Данная информация опубликована американским агентством Bloomberg.

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Согласно публикации, МВФ вызывает раздражение у украинского лидера из-за выдвигаемых условий, которые считаются непопулярными и предъявляются в обмен на предоставление кредитных средств для поддержки бюджета Киева. Источники издания указывают, что именно предполагаемая близость Пышного к американскому кредитору стала причиной конфликта с президентом.

Агентство также сообщает, что напряжение между Киевом и МВФ начало усиливаться зимой 2025 года, когда Украина получила одобрение на кредитную линию в размере 8,1 миллиарда долларов. В рамках сделки Киев должен был выполнить ряд требований, включая повышение налоговой нагрузки. Зеленский выразил возмущение подобными условиями и обвинил ряд высокопоставленных чиновников в чрезмерных уступках иностранным партнерам.

Журналисты подчеркивают, что на данный момент президент Украины не намерен отправлять Пышного в отставку. По сведениям источников, в республике пока не наблюдается сильных кандидатов, способных занять пост главы Национального банка.