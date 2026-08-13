В России утвердили ГОСТ для баночной лососевой икры

Росстандарт утвердил новый ГОСТ для баночной зернистой лососевой икры, устанавливающий требования к её вкусу, цвету, консистенции и внешнему виду.

Текст документа изучило РИА Новости.

Новые требования вступят в силу с 1 июня 2027 года. Согласно ГОСТу, баночную икру тихоокеанских лососей будут подразделять на первый и второй сорта.

Икра обоих сортов должна иметь характерный для конкретного вида рыбы вкус без постороннего привкуса. Для первого сорта допускается слабая горечь и острота, а для икры нерки и кижуча — только горечь. Для второго сорта горечь и острота допускаются у всех видов рыб.

Икринки должны быть чистыми, целыми и отделяться друг от друга. В одной банке разрешается использовать икру только одного вида рыбы, без плёнок и сгустков крови.

Содержание соли для первого сорта должно составлять от 3 до 6%, для второго — от 3 до 7%.

Рекомендуемая вместимость металлической банки составит не более 270 мл, стеклянной — не более 500 мл.