Раскрыты возможности ЕС по финансированию Украины

Европейский союз (ЕС) способен поддерживать Украину финансово очень долго — вплоть до десятилетий, если будет сохраняться политическая воля, заявил экономист, кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Кульбака.

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В разговоре с «Лентой.ру» он поделился своим мнением.

«В принципе, экономически сколько угодно. Европа — третья по размеру экономика мира после США и Китая. Размер европейской экономики примерно в 11–12 раз больше российской и примерно раз в 20 больше украинской, поэтому она совершенно спокойно может поддерживать очень долго. Очень долго — это прямо десятилетия имеется в виду», — пояснил экономист.

По его словам, вопрос не в отсутствии денег, а в готовности европейских политиков продолжать выделять средства. Экономические возможности для длительной поддержки у ЕС есть, но все будет зависеть от политических решений.

Ранее Еврокомиссия ввела требование закупать вооружение и военную технику европейского производства в рамках кредита Украине на общую сумму в 90 миллиардов евро. Подавляющая часть этой суммы, согласно утвержденному требованию, будет использоваться для приобретения у европейских оборонных концернов снарядов и военной техники для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).