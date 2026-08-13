В Абхазии получили топливо из России

Тысяча тонн топлива из России была доставлена в Абхазию 11 августа.

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Об этом заявил глава Минэнерго республики Батал Мушба, которого цитирует Sputnik Абхазия.

«Поставки топлива в Абхазию не прекращаются, они носят системный характер. К сожалению, внешние обстоятельства не позволяют в полном объеме завезти очень большие партии», — поделился министр в эфире местного телеканала.

Он уточнил, что в июле-августе, на пике турсезона, потребление топлива увеличивается в республике в 2-2,5 раза, но подорожания бензина пока удается избегать благодаря заблаговременным закупкам более дешевой продукции.

«Мы понимаем, что ресурс у нас небезграничный. Естественно изменения закупочных цен будут влиять и на розничную цену», — признал Мушба.

В начале недели власти Абхазии анонсировали поступление указанной партии бензина из РФ.

«Приоритетным по-прежнему остается обеспечение жизненно важных объектов горюче-смазочными материалами (..) Заработали АЗС в Гальском, Очамчирском и Ткварчельском районах, а также небольшие частные заправочные станции в Сухуме. Внешние обстоятельства приводят к сбоям в логистике», — перечислял глава Минэнерго на совещании 10 августа.

Также 12 августа премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подтвердил, что страной в Абхазию было поставлено топливо для урегулирования сложившейся ситуации. Не называя даты поставки, он отметил, что сделали это не власти, а частные структуры.