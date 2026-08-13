Весенний курс: кто подстегнул ослабление рубля

Курс доллара в ближайшее время может дойти до 85 рублей, сообщил НСН Дмитрий Голубовский. Долгое время стабильность рубля обеспечивали продажи российской нефти, однако теперь курсы валют могут вернуться к показателям весны 2026 года, заявил в беседе с НСН эксперт по финансовым рынкам, аналитик Дмитрий Голубовский.

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Внебиржевой курс доллара поднялся выше 84 рубля впервые с 20 марта, свидетельствуют данные торгов. При этом курс евро вырос до 95,7 рубля, а курс юаня подорожал до 12,2 рубля. Голубовский допустил, что курс доллара снова повысится уже до конца следующей недели.

«Причина сильного рубля до недавнего времени была в том, что на фоне ближневосточной заварушки российская нефть продавалась совершенно свободно и с хорошей премией. Проданы были большие объемы, которые остановились в море из-за санкций, в конце прошлого – начале текущего года. Сейчас таких объемов нет, и рынок возвращается в норму. Норма – это то, что было весной: 12,5 рублей за юань. Думаю, сейчас курс вернется к показателям весны, и уже на следующей неделе мы увидим курс – 85 рублей за доллар», - сказал он.

Как уточнил собеседник НСН, если курс не задержится на показателе в 85 рублей за доллар, предугадать дальнейшее развитие ситуации будет сложнее.

«Если планку в 85 рублей за доллар пролетят со свистом, то надо продавать все рублевые активы. В этом случае будет сложно предсказать дальнейший максимум, может быть уже 95-105 рублей за доллар. Там уже начнут покупать, опасаясь, что будет обвал рубля. Когда что-то подобное случается, рубль может дешеветь вдвое: у нас ведь нет веры в национальную валюту. Наша денежная политика такова, что периоды стабильности сменяются периодами обвальных девальваций в разы. Если сейчас не будет попытки затормозить этот процесс, многие решат, что это оно и есть. Что сегодня – 80 рублей за доллар, а завтра – 150 рублей за доллар. Панику останавливать – это тяжелое занятие. Тем более, разве есть большие резервы?» - объяснил Голубовский.

По его словам, юань на фоне текущей ситуации выступает более надежной валютой для сохранения сбережений.

«Одна из причин ослабления рубля – Минфин покупает валюту. Это свойство нашего бюджетного правила: при бюджетном дефиците Минфин валюту продает и усугубляет ситуацию. При этом, когда с бюджетом все в порядке, Минфин, покупая валюту, ставит в угол Центробанк. Он ослабляет курс. В долгосрочной перспективе рубль будет слабеть потому, что высокая инфляция не может постоянно держать валюту. Юань – валюта страны с низкой инфляцией, рубль – валюта с высокой инфляцией. Соответственно курс рубль-юань не может быть постоянным. Он может колебаться, но общий тренд – ослабление. Юаневая доходность на облигационном рынке лучше рублевой, поскольку ставки по юаню по облигациям сейчас – 7-8%», - отметил он.

Ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков сообщил НСН, что во второй половине года вероятно ослабление рубля, так как импорт будет расти.