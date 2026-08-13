Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов в комментарии «Рамблеру» оценил свежие данные валютного рынка, разъяснил их влияние на ценники в магазинах, а также дал прогноз по курсу рубля и поделился рекомендациями по сбережениям.

Ранее стало известно, что евро на межбанковском рынке поднялся выше 97 рублей, а доллар на Forex превысил отметку в 84 рубля. Оба показателя обновили максимумы с конца марта.

Главными драйверами текущего скачка курсов эксперт назвал возросшие операции государственного сектора и движение средств за рубеж.

«Взлёт курсов в первую очередь связан с увеличением покупок валюты Минфином РФ в августе до 6,5 миллиарда рублей в день. Кроме того, судя по косвенным признакам, в этот период мог активизироваться отток капитала из страны. На этом фоне в течение всего августа рубль вполне может продолжить локальное ослабление — вплоть до отметки 85 рублей за доллар». Сергей Суверов Инвестиционный стратег УК «Арикапитал»

Вместе с тем аналитик обратил внимание на то, что в течение ближайших месяцев ситуация на рынке может измениться под влиянием нефтяного фактора.

«Валютные доходы от дорогой нефти поступают на рынок с временным лагом в полтора-два месяца. По этой причине в горизонте полутора-трёх месяцев рубль вполне способен снова перейти к укреплению. Однако более долгосрочные перспективы будут определяться котировками сырья, напрямую связанными с развитием конфликта на Ближнем Востоке».

Оценивая возможные последствия ослабления курса рубля для потребительского рынка, эксперт призвал не опасаться моментального подорожания товаров.

«Импортные товары действительно могут начать дорожать, так как процесс ослабления рубля длится уже далеко не первый день. Однако большинство крупных импортёров заранее заложили более низкий курс национальной валюты в ценовые модели, что существенно сгладит эффект для розничного покупателя».

Говоря о стратегии защиты сбережений, эксперт посоветовал не отказываться от валютных активов, ожидая сохранения тренда в будущем.

«В целом же в долгосрочной перспективе рубль продолжит плавно ослабляться, поэтому покупка валютных инструментов в качестве инвестиций и сбережений выглядит полностью оправданной стратегией».

Ранее сообщалось, что аналитики Kept повысили свой прогноз средней стоимости эталонной североморской марки нефти Brent в 2026 году почти на 10 процентов.