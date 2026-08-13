Российский фондовый рынок вернулся к падению котировок

Российский фондовый рынок вернулся к снижению, усилившемуся несмотря на сохранение мировых цен на нефть в интервале 85-90 долларов за баррель.

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К моменту написания материала индекс Мосбиржи, опустившийся накануне ниже 2300 пунктов, падал на 3,06 процента, до 2230,92.

«Рынок, кажется, исчерпал возможности роста и после двух уверенных позитивных недель рискует уйти в минус (...) "Медвежьи" настроения лишь усилились на фоне негативной динамики нефтяных котировок», — Finam.ru Лиана Гайнутдинова.

Котировки падают «на фоне по-прежнему высоких геополитических рисков и изменчивого новостного фона», включающего сообщения об атаках БПЛА на российские регионы, говорится в поступившем «Ленте.ру» комментарии по российскому рынку портфельного управляющего УК «Первая» Максима Федосова.

Индекс Мосбиржи обвалился за месяц более чем на 500 пунктов, достигнув к 20 июля отметки в 1900. После этого он начал постепенно расти. По данным самой торговой площадки, физлица в июле почти удвоили инвестиции в акции, нарастив их год к году в 1,9 раза, до 25,1 миллиарда рублей.