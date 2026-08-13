Минсельхоз назвал Армении ключевое условие для открытия импорта

Безопасность сельхозпродукции является важнейшим условием для возобновления импорта Россией товаров армянских производителей, в отношении которых введены ограничения, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РФ.

По данным агентства, министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут и глава Минэкономики Армении Геворг Папоян обсудили взаимодействие между Москвой и Ереваном по вопросам АПК.

Стороны констатировали по итогам беседы, что обеспечение безопасности сельхозпродукции, включая использование армянскими производителями собственного сырья, контроль за пестицидами, прослеживаемость поставок и другие обязательные требования, является важнейшим условием возобновления импорта подсанкционных товаров.

Кроме того, Лут отметила, что безусловный приоритет для России — соответствие поставляемых в страну товаров ветеринарным и фитосанитарным нормам ЕАЭС.

Ранее в Россельхознадзоре сообщили, что служба поэтапно, начиная с мая текущего года, ограничивала ввоз отдельных видов армянской подкарантинной продукции, а также неоднократно направляла в адрес армянской стороны информацию о нарушении поставок.

Вместе с тем, специалисты при проверке товаров систематически выявляли карантинные объекты, в частности, капровых жуков, пояснили в ведомстве.

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В связи с этим, констатировали в Россельхознадзоре, Москва с 12 июня 2026 года ограничила ввоз всей подкарантинной продукции происхождением и отправлением из Армении, а также транзит через Россию в государства — члены ЕАЭС.