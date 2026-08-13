Спрогнозирована напряженность на топливном рынке РФ

Совокупность факторов привела пусть к небольшой, но все же переработке нефти в июле, однако август будет сложным, заявил НСН Игорь Юшков.

Возвращение НПЗ после ремонтных работ, смягчения требований к классу топлива и другие правительственные меры привели к переработке нефти в прошлом месяце, однако в дальнейшем показатели будут зависеть от того, сможет ли Россия обеспечить безопасность заводам, рассказал НСН эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

В июле российские нефтеперерабатывающие заводы пусть символически, но нарастили переработку после многолетнего июньского минимума. По данным газеты «Коммерсант», показатель составил 4,2 млн б/с. При этом в августе прогнозируется очередной антирекорд — 4 млн б/с. И хотя в сентябре ожидается восстановление загрузки мощностей НПЗ и рост переработки, до привычных значений в диапазоне 5,3–5,5 млн б/с до конца года дойти, скорее всего, так и не удастся.

Юшков объяснил наращивание показателя в июле удачно сложившимися факторами, в частности, возвращением заводов из ремонтов, смягчением требований к классу топлива.

«Видимо, удалось нарастить объемы переработки за счет того, что часть НПЗ, которые раньше, какие-то еще весной, получили повреждения, после ремонта вернулись обратно в работу. Таким образом у нас увеличилась нефтепереработка, увеличилось предложение на рынке. Плюс все те меры, которые правительство предпринимало, тоже сыграли свою роль. В том числе ослабление нормативов класса топлива. Если у завода сломанное и находится в ремонте оборудование, которое доводит топливо с "Евро-3" до "Евро-5", а теперь НПЗ отдельно разрешили продавать на внутреннем рынке "Евро-3", то они могут его производить и продавать, главное, чтоб насытился рынок», — объяснил он.

Про антирекорд в августе пока говорить рано, уверен эксперт, однако он считает, что месяц будет довольно напряженным в плане обеспечения рынка топливом.

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«Мы видим, что Украина пытается вновь бить по российским НПЗ, и в августе у нас нефтепереработка будет зависеть от того, сможем ли мы обеспечить им безопасность или нет. Я думаю, что август будет довольно напряженным с точки зрения обеспеченности топливом. Сейчас ситуация очень шаткая. Мы видим, что на рынке вроде было полегче, и даже в Крыму снимали ограничения на продажу топлива. Но сейчас опять у нас возникают дополнительные очереди на заправках, опять какие-то заправки не работают или где-то представлены один-два вида топлива. Опять же август — это высокий сезон. Поэтому расслабляться еще рано. В сентябре будет полегче за счет того, что потребление будет снижаться, и рынку проще будет сбалансироваться», — поделился прогнозом Юшков.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин перечислил НСН меры, которые могут способствовать обеспечению топливом внутреннего рынка.