Анонсированы изменения в работе Мосбиржи с сентября

Московская биржа расширит в сентябре 2026 года время торгов и перенесет их старт на один час - с 10:00 на 9:00 мск.

Об этом сообщил старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Борис Блохин на семинаре "Медиадни" Мосбиржи.

"В сентябре мы планируем увеличить время основной торговой сессии на один час и перенести старт торгов с 10:00 на 9:00. Сейчас основная торговая сессия на ключевых рынках начинается с 10:00. При этом с 7:00 на фондовом и срочном рынках проходит утренняя торговая сессия. Мы сократим ее продолжительность и перенесем дополнительный час в основную торговую сессию", - сказал он.

По словам Блохина, перенос времени позволит синхронизировать режим работы разных рынков и расширить круг участников торгов в утренние часы. Также он отметил, что клиенты Сибири и Дальнего Востока получат дополнительный час для торговли в комфортное для них время.

Кроме того, Мосбиржа увеличит на час торговое время на валютном рынке и рынке драгоценных металлов.

"Помимо расширения основной торговой сессии, мы планируем увеличить на один час торговое время на валютном рынке и рынке драгоценных металлов - торги там также будут начинаться с 9:00. Мы уверены, что качество цен и присутствие разных групп участников будет обеспечено. Это будет, соответственно, приносить больше бизнеса профучастникам рынка, а частным инвесторам - лучшие цены исполнения и больше возможностей совершения сделок", - заявил Блохин.

Он отметил, что планы по движению в направлении торгов 24/7 есть, однако процесс перехода может занять 2-2,5 года.