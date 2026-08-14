Украина готовится к миллиардным потерям из-за проблем с экспортом зерна

По предварительным оценкам, каждый день простоя морских портов обходится Киеву в 70 миллионов долларов, а прямые потери агросектора могут достичь трех миллиардов. Что происходит с украинским экспортом зерна, разбиралось РИА Новости.

Ранее серия точечных и эффективных ударов России по ключевой портовой инфраструктуре и иностранным сухогрузам с военными поставками для Вооруженных сил Украины привела к фактической блокаде черноморских портов. Так как к концу июля свыше 90% международных транспортных компаний боялись отправлять туда свои суда.

Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий уже предупредил, что на мировые рынки в этом году не попадет более 30 миллионов тонн зерна, а прямые потери агросектора страны достигнут трех миллиардов долларов. Ситуация хуже, чем в марте — апреле 2022-го, констатировал он.

Речь идет о системном кризисе и под угрозой вся экспортная модель Украины, при том, что агропромышленный комплекс — главный поставщик валюты и локомотив ВВП. В 2025-м именно аграрный экспорт принес Киеву 22,6 миллиарда долларов — 56 процентов от общей суммы, а в первом квартале 2026-го — уже 62 процента.

«Без притока долларов и евро платежный баланс обрушится. Это создаст колоссальное давление на гривну. Слабая гривна автоматически означает новый виток инфляции, удорожание импорта. Агрохолдинги и фермеры — крупнейшие налогоплательщики. Поскольку расходная часть бюджета в условиях военных действий только растет, дефицит превратится в бездонную пропасть», — констатировала доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Давыдова.

На внутреннем рынке цены на масличные культуры и зерновые уже упали в среднем на 30 процентов, себестоимость хранения растет, продавать урожай некому. Все это, по словам эксперта, создает риски для посевной в следующем году, так как аграриям не на что будет купить семена, удобрения, технику и топливо.

«Значит, через год экспортный потенциал Украины упадет не на 50 процентов, а на 70-80, сотни тысяч человек в сельских регионах останутся без работы», — констатировала она.

Трейдеры ищут обходные пути, чтобы вывезти зерно. Однако в этом году из-за обмеления Дуная суда не могут загружаться полностью, и пропускная способность основного обходного маршрута в Румынию падает. А попытка перенаправить экспортные потоки в Европу через автотранспорт и железную дорогу уже привела к коллапсу на границах, в частности с Польшей. При этом при использовании обходных путей расходы производителей растут на 45-50 долларов за тонну.