Россия заметно нарастила вывоз популярного вида морепродуктов

По итогам первой половины 2026-го суммарная стоимость экспорта креветок из России увеличилась на 17 процентов в сравнении с тем же периодом 2025-го. О заметном росте вывоза популярного вида морепродуктов сообщает Telegram-канал федерального центра «Агроэкспорт».

За отчетный период российские экспортеры отправили за рубеж креветок на общую сумму около 76 миллионов долларов. В физическом выражении показатель превысил 5 тысяч тонн, уточнили аналитики.

Главным импортером российских креветок в январе-июне оказалась Южная Корея. Азиатская страна закупила их примерно на 57 миллионов долларов. В топ-3 также вошли Китай с результатом свыше 7 миллионов и Япония (порядка 6 миллионов). Другими крупными покупателями выступили Белоруссия (более 3,6 миллиона) и Казахстан (свыше миллиона), заключили эксперты.

Ранее сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) отнесли рыбу и морепродукты к числу наиболее востребованных за рубежом видов российского продовольствия. Другими ключевыми продуктами в ведомстве назвали масложировые культуры, зерно и зернобобовые культуры. В прошлом году, указали аналитики, на долю вышеуказанных видов пришлась значительная часть российского агроэкспорта.