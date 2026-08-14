Цены на нефть отреагировали на новую угрозу США Ирану

В ходе торгов в пятницу, 14 августа, биржевая стоимость эталонной североморской марки нефти Brent перешла к росту на фоне новой угрозы США Ирану. Об этом свидетельствуют данные Investing.

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Ближе к 9:40 по московскому времени сырьевые котировки достигли 87,9 доллара за баррель. Прирост к уровню закрытия предыдущей сессии к тому моменту составил 0,95 процента. На пике котировки Brent составляли 88,06 доллара.

Аналитики связывают удорожание сырья с ужесточением риторики властей США в адрес Ирана. Ранее Вашингтон предупредил, что в случае отсутствия прогресса в мирных переговорах может сделать морскую блокаду ближневосточного государства бессрочной. Министр финансов США Скотт Бессент, в свою очередь, анонсировал «невиданные в истории экономической изоляции Ирана» меры. Пойти на этот шаг в Белом доме, отметил он, рассчитывают в начале второй половины августа.

Такого рода заявления усилили опасения участников фондового рынка по поводу возможного дефицита сырья. В случае очередной эскалации на Ближнем Востоке ключевая региональная логистическая артерия — Ормузский пролив — вряд ли откроется в краткосрочной перспективе.

Согласно прогнозу Управления энергетической информации США, постепенное восстановление судоходства в этой акватории начнется не раньше сентября. Для возвращения же добычи и экспорта сырья странам Персидского залива потребуется гораздо больше времени, констатировали в американском ведомстве.