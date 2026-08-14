Венесуэла решила потребовать от Лондона вернуть заблокированное золото

Власти и оппозиция Венесуэлы договорились совместно добиваться возврата 31 тонны национального золота, замороженного в хранилищах Банка Англии.

Правительство Венесуэлы планирует потребовать возвращения своего золотого запаса из Банка Англии, пишет Financial Times. Стоимость активов оценивается в 4 млрд долларов.

«Спустя около двух недель переговоров при поддержке США венесуэльское правительство и оппозиция на этой неделе сумели договориться по одному важному требованию – они хотят обратно 4 млрд долларов золотого резерва обратно из Банка Англии», – говорится в публикации.

Британия с 2019 года отказывается признавать действующее руководство Венесуэлы. Из-за этого страна не может распоряжаться 31 тонной золота, находящейся в британских хранилищах. При этом венесуэльская экономика продолжает страдать от санкций США и последствий разрушительного землетрясения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер парламента Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил о начале политического диалога с оппозицией.

В хранилищах Лондона официально остаются около 60 тонн венесуэльского золота.