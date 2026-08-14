Британия сократит помощь бедным странам ради Украины

Великобритания сокращает прямую двустороннюю помощь странам Африки и Ближнего Востока более чем на 40%. Об этом сообщает Financial Times.

Выступая перед парламентом, министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер объявила, что объемы финансирование будут «полностью защищены» для Украины, сектора Газа, Судана и Ливана. При этом, по ее словам, Йемен, Сомали и Афганистан сохранят приоритетный статус, но их прямое грантовое финансирование будет урезано. Наибольшие сокращения ожидают Пакистан и Мозамбик.

«Мы концентрируем помощь на людях и местах, которые нуждаются в ней больше всего. Мы по-прежнему будем крупным игроком — как ожидается, пятым по величине донором в мире», — пояснила Купер.

Она подчеркнула, что Великобритания переходит от роли традиционного донора к инвестору, предлагая партнерство, а не «патернализм», фокусируясь на предоставлении опыта и мобилизации частных инвестиций. В числе новых приоритетов она назвала помощь странам с угрозой государственности, борьбу с фемицидом и реагирование на изменение климата.

Сокращения стали следствием решения правительства урезать бюджет международной помощи с 0,5% до 0,3% валового национального дохода к 2027 году. Сэкономленные средства пойдут на увеличение оборонных расходов до 2,5% ВВП. Общий объем помощи упадет с £14,1 млрд (около $19 млрд) в 2024 году до £9,2 млрд (около $12,4 млрд) к 2027/2028 финансовому году.

Глава международного комитета парламента Сара Чемпион предупредила, что урезание бюджета развития может иметь «массовые последствия», включая увеличение потока мигрантов в Великобританию. По ее словам, сильнее всего пострадают Африка и Ближний Восток.

Руководитель британского отделения ONE Campaign Адриан Ловетт отметил, что «сокращение двусторонней помощи Африке, где потребности наиболее высоки, окажет разрушительное воздействие».