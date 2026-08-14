США резко повысили прогноз цен на нефть в 2026 году

Управление энергетической информации США ухудшило прогноз по стоимости нефти на текущий год, повысив ожидаемые средние цены на основные марки сырья.

Согласно новой оценке, средняя цена нефти Brent в 2026 году составит 86,81 доллара за баррель. Для американской марки WTI прогноз установлен на уровне 80,88 доллара за баррель, передает Reuters.

Ранее американское ведомство ожидало более низких значений. В предыдущем прогнозе средняя стоимость Brent оценивалась менее чем в 82 доллара за баррель, а WTI — чуть выше 76 долларов.

Пересмотр ожиданий происходит на фоне сохраняющейся напряженности вокруг Ормузского пролива, который остается заблокированным. Дополнительным фактором остается отсутствие прогресса в переговорах между США и Ираном.