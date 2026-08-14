Евросоюз сократил закупки российского газа

Евросоюз в июне сократил закупки российского газа
Поставки природного топлива из России в европейские страны снизились до 1,35 млрд евро после рекордных показателей предыдущего месяца.
Объем поставок сжиженного и трубопроводного природного газа из России в государства Евросоюза в июне составил 1,35 млрд евро. Месяцем ранее этот показатель достигал рекордных 1,5 млрд евро, передает РИА «Новости». В годовом выражении закупки российского топлива выросли на 43%.
Импорт сжиженного природного газа в начале лета составил почти 808,8 млн евро. Это на 13% меньше майских объемов, однако на 56% превышает показатели прошлого года. Закупки трубопроводного газа достигли 541,7 млн евро, показав снижение на 6% к маю и рост на 27% за год.
Всего за первое полугодие европейские страны закупили газ из всех государств на 7,301 млрд евро. На сжиженный газ пришлось 4,43 млрд евро, а на трубопроводный – 2,87 млрд евро.
Ранее Совет ЕС утвердил план постепенного отказа от российского топлива до конца 2027 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость майских поставок российского природного газа в государства Евросоюза достигла рекордных 1,5 млрд евро.
В середине июня в Евросоюзе стартовала реализация первого этапа запрета на импорт трубопроводного топлива из России.
В июле Бельгия впервые с начала ближневосточного кризиса обеспечила весь импорт сжиженного природного газа исключительно за счет российских поставок.