Евросоюз сократил закупки российского газа

Поставки природного топлива из России в европейские страны снизились до 1,35 млрд евро после рекордных показателей предыдущего месяца.

Объем поставок сжиженного и трубопроводного природного газа из России в государства Евросоюза в июне составил 1,35 млрд евро. Месяцем ранее этот показатель достигал рекордных 1,5 млрд евро, передает РИА «Новости». В годовом выражении закупки российского топлива выросли на 43%.

Импорт сжиженного природного газа в начале лета составил почти 808,8 млн евро. Это на 13% меньше майских объемов, однако на 56% превышает показатели прошлого года. Закупки трубопроводного газа достигли 541,7 млн евро, показав снижение на 6% к маю и рост на 27% за год.

Всего за первое полугодие европейские страны закупили газ из всех государств на 7,301 млрд евро. На сжиженный газ пришлось 4,43 млрд евро, а на трубопроводный – 2,87 млрд евро.

Ранее Совет ЕС утвердил план постепенного отказа от российского топлива до конца 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость майских поставок российского природного газа в государства Евросоюза достигла рекордных 1,5 млрд евро.

В середине июня в Евросоюзе стартовала реализация первого этапа запрета на импорт трубопроводного топлива из России.

В июле Бельгия впервые с начала ближневосточного кризиса обеспечила весь импорт сжиженного природного газа исключительно за счет российских поставок.