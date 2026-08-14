Минтранс планирует создать систему мониторинга судов РФ в Мировом океане

В Минтрансе намерены создать полноценную систему мониторинга российских судов в Мировом океане в рамках законопроекта о единой морской администрации.

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Документ уже размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

"Важнейшим нововведением является создание полноценной системы мониторинга российских судов в Мировом океане", - цитирует РИА Новости пресс-службу министерства.

Новая система будет отслеживать не только географическое положение судов, но и их техническое состояние, укомплектованность экипажами и соблюдение трудовых норм.

Еще один важный аспект - это взаимодействие с морскими администрациями других стран в рамках государственного портового контроля. Это позволит выполнять международные обязательства в сфере торгового мореплавания.