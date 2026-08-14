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Доллар на внебиржевом рынке превысил 85 рублей 14 августа

СИ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БИЗНЕС ЖУРНАЛ»

Доллар на внебиржевом рынке поднялся выше 85 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара превысил 85 рублей
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В ходе торгов 14 августа доллар рос на 2,86% и торговался на уровне 85,447 рубля. Такая высокая стоимость фиксируется впервые с 20 марта.

В целом с начала августа американская валюта прибавила около 5,5%. Динамику связывают с сокращением валютных продаж экспортерами, поступлений от продажи нефти, увеличением спроса на валюту для импорта, бюджетными операциями, сезонным спросом со стороны туристов, а также санкционными ограничениями.