Курс доллара превысил 85 рублей

Доллар на внебиржевом рынке поднялся выше 85 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В ходе торгов 14 августа доллар рос на 2,86% и торговался на уровне 85,447 рубля. Такая высокая стоимость фиксируется впервые с 20 марта.

В целом с начала августа американская валюта прибавила около 5,5%. Динамику связывают с сокращением валютных продаж экспортерами, поступлений от продажи нефти, увеличением спроса на валюту для импорта, бюджетными операциями, сезонным спросом со стороны туристов, а также санкционными ограничениями.