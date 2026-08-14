Бензин из Африки и Азии стал предметом спора в России

Завезенный в РФ из Индии и Марокко бензин все еще не поступил на внутренний рынок, поскольку нефтяные компании и регуляторы не могут договориться о цене его реализации, узнали журналисты. О том, что импортированное из Африки и Азии топливо стало предметом спора в России, со ссылкой на три источника в отрасли пишет ИнфоТЭК.

По словам собеседников портала, с учетом непростой логистики поставок компании предлагают купить бензин по цене вплоть до 150 тысяч рублей за тонну (называются также 130 и 110 тысяч за тонну АИ-92 из Индии), в то время как их призывают реализовывать продукцию по внутрироссийским ценам, которые значительно ниже.

Отмечается, что внутренняя биржевая цена по итогам торгов 13 августа составила 77,62 тысячи рублей за тонну по территориальному индексу европейской части России, но ценовая ситуация в биржевом сегменте может отличаться в зависимости от базиса и производителя и, например, АИ-92 белорусского производства торговался в начале июля по 140-142 тысячи за тонну.

В конце июля СМИ узнали, что в порту Мурманска встал на разгрузку танкер с бензином из Марокко. Сообщалось и о поставках из других стран.

Тем временем, некоторые аналитики указывали на то, что ввоз топлива из Африки трудно оправдать экономически и высказывали по его поводу сомнения.