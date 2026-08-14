В Россию хлынуло польское и литовское пиво

В первый летний месяц 2026 года Россия импортировала пива из Европейского союза на 4,1 миллиона евро. Эти данные Евростата процитировало РИА Новости.

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Достигнутый результат оказался в 2,7 раза выше итогов мая. В годовом выражении поставки упали на 44 процента. Что касается июньской динамики, то ее главным источником стал рост импорта из Польши (в 6,6 раза) и Литвы (в 6 раз). Поставки польского пива оценили в 2,3 миллиона евро, а литовского в 677 тысяч евро. На третьем месте расположилась Бельгия с результатом в 473 тысячи.

Импорт пива из Чехии упал на 25 процентов, до 448 тысяч евро. Германия заработала на экспорте пива в Россию всего 109 тысяч, Латвия — 59 тысяч, а Португалия — 39 тысяч евро.

По итогам первых шести месяцев Евросоюз экспортировал в Россию пива на 4,95 миллиона евро — в 5,2 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам первых семи месяцев 2026 года продажи популярных видов алкоголя в России серьезно упали. Например, реализация пива снизилась на 2,6 процента год к году, до 351,3 миллиона дал. Продажи пивных напитков сократились на 3,8 процента, до 54,4 миллиона.