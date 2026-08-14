Решетников заявил о подъёме экономики России

Российская экономика постепенно восстанавливается и выходит на траекторию роста благодаря скоординированным действиям правительства и Центрального банка. Такую оценку в интервью «Вестям» дал министр экономического развития Максим Решетников, подчеркнув, что совместная работа ведомств позволяет эффективно сглаживать негативные эффекты в текущих условиях.

© Московский Комсомолец

По словам Решетникова, предприятия оперативно проводят необходимые восстановительные мероприятия, а меры государственной поддержки, реализуемые в тесной связке с денежно-кредитной политикой регулятора, создают благоприятный фон для стабилизации. Он отметил, что именно этот комплексный подход даёт возможность нормализовать финансовую систему страны.

Министр акцентировал внимание на том, что слаженная координация между кабмином и Банком России остаётся ключевым фактором, позволяющим не только минимизировать текущие риски, но и закладывать основу для устойчивого развития.

В результате, как подчеркнул глава Минэкономразвития, отечественная экономика уже демонстрирует позитивную динамику и постепенно возвращается к росту после периода турбулентности.