Экономика взорвала искусственный курс: что будет с рублем осенью 2026 года

Центральный банк России установил официальные курсы основных иностранных валют на пятницу, 14 августа. Согласно этим данным, курс доллара США составил 83,8058 рубля. Евро подорожал до 96,7538 рубля, а юань — до 12,4175 рубля. Отметим, что иностранная валюта начала резкий рост в последние дни. Почему вырос курс доллара и евро и что будет с рублем осенью, «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами.

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По словам финансового аналитика, кандидата экономических наук Михаила Новачука, в последние дни курс доллара и евро вырос примерно на 5–7 процентов.

— Несмотря на это движение, в макроэкономическом и геополитическом плане фундаментально ничего не изменилось. Это классический пример сезонной коррекции, связанной с межотраслевым балансом и распределением экспортно-импортной выручки, — сказал он.

Эксперт объяснил, что существенного выхода за пределы допустимого коридора не произошло. Рубль остается в рамках новой нормы, которая чуть сместилась вверх по сравнению с весенними показателями.

— На данный момент происходит медленное ослабление рубля, которое характерно для осеннего периода, а не начало бурного восходящего тренда или обвал. Сигналов к тому, что иностранная валюта начала долгий продолжительный рост, точно нет, — сообщил Новачук.

Специалист отметил, что текущий рост курса доллара играет, скорее, в плюс для крупного бизнеса и банков.

— Предприниматели, которые занимаются импортом и получают валютную выручку от продажи товаров внутри страны, получат увеличение своей выручки. Для них такое повышение курса означает большую маржинальность при пересчете прибыли. Для простых граждан этот скачок не несет существенных рисков. Россиянам точно не стоит паниковать и срочно менять все сбережения на иностранную валюту. Это плохая стратегия, — считает собеседник «ВМ».

Финансовый аналитик подчеркнул, что к осени традиционно усиливаются два фактора: рост бюджетных расходов (закрытие финансового года) и сезонный спрос на валюту со стороны импортеров и туристов. Это создаст умеренное давление на рубль. Осенью курс может продолжить плавно подрастать, но без шоковых сценариев.

— Новый торговый диапазон осенью составит примерно 90–100 рублей за доллар и 100–110 рублей за евро, — сказал он.

Как рассказал финансовый аналитик Михаил Беляев, национальная валюта любой страны — это продолжение состояния ее экономики и эффективности.

— Там, где экономика находится на нулевых темпах роста с невысокой эффективностью и инфляцией под 6–7 процентов, национальная валюта обречена на снижение. Доллар и евро подчиняются тем же законам фундаментальной экономики, что и рубль. Даже юань, который является государственным и регулируемым, не может игнорировать эти правила, — сказал он.

Специалист отметил, что к фундаментальным факторам, которые влияют на ослабление рубля, относятся:

нулевые темпы роста или депрессивное состояние экономики;высокая инфляция.

— То, что рубль стоял летом на достаточно стабильных позициях, — это волюнтаристская рисовка котировок Центральным банком. Искусственно удерживать курс долго невозможно. Валюта — это не цифра, которую можно нарисовать какую захочешь, она обусловлена экономической категорией. Если насильственно держать курс искусственным, рано или поздно экономика его взрывает. Это и произошло сейчас. Фундаментальные факторы сработали на снижение, — говорит Беляев.

По его мнению, осенью доллар будет на уровне 90 рублей, а евро — 100.

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