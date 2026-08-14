Во Франции возникли перебои с топливом

Сильная жара в Европе вызвала обмеление Рейна, что спровоцировало перебои с доставкой горючего по водным путям на французские АЗС в восточной части страны.

Как передает издание Figaro, низкий уровень воды препятствует проходу судов до Страсбурга, из-за чего во многих заправках возникает дефицит топлива.

К пятнице 14% станций региона столкнулись с проблемами по крайней мере с одним видом продукции. В некоторых департаментах, таких как Верхний Рейн и Территория Бельфор, уровень нехватки достигает 25–50%.