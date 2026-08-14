Госдолг США приблизился к рекордной отметке

Совокупный государственный долг США вплотную приблизился к рекордной отметке в 40 триллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные министерства финансов Соединенных Штатов.

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В начале июля общий объем государственного долга составлял 39,389 триллиона долларов. Однако уже к середине августа его величина достигла 39,913 триллиона долларов. Таким образом, чистый прирост долга за неполные полтора месяца составил 524,22 миллиарда долларов.

При этом только за первые десять месяцев 2026 финансового года, который в США начинается 1 октября, правительство направило на обслуживание госдолга и выплату процентов по нему рекордные 963 миллиарда долларов.

Согласно проекту бюджетной резолюции Конгресса, ситуация продолжит только ухудшаться. Так, психологическую отметку в 50 триллионов долларов госдолг преодолеет в 2033 году. Показатель в 56 триллионов долларов задолженность превысит к 2036 финансовую году.

Государственный долг США - это совокупность обязательств федерального правительства перед кредиторами. Он представляет из себя финансовые средства, которые государство занимает для покрытия бюджета.

Долг также делится на публичный и непубличный.