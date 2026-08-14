Российский фондовый рынок ускорил продолжающееся третий день падение, свидетельствуют данные торгов. К моменту написания материала индекс Мосбиржи обвалился на 4,5 процента, достигая на минимуме 2130,39 пункта.

Начавший пятничные торги примерно с 2245 пунктов показатель упал таким образом примерно на 115 пунктов, растеряв весь августовский рост и вернувшись к невысоким уровням конца июля.

«Рынок слаб, желающих покупать перед выходными нет (...) Продажи идут широким фронтом», — пишет обозреватель Finam.ru Лиана Гайнутдинова, отмечая, что на динамике, вероятно, сказываются и звучащие со стороны официальных лиц заявления.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на отсутствие «предпосылок к улучшению ситуации», а также «оснований для половинчатых мер, которые лишь дают киевскому режиму временную передышку». В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров словами «так не получится» прокомментировал звучащие инициативы об остановке боевых действий на линии соприкосновения. Говоря о перспективах новых переговоров с США по Украине, Лавров указал, что Россия не отказывается от них, но «другое дело, с чем они приедут».

Два дня назад индекс Мосбиржи был выше 2300 пунктов, утром 14 августа опустился ниже 2200 и после этого продолжил снижение.

Котировки падают «на фоне по-прежнему высоких геополитических рисков и изменчивого новостного фона», включающего сообщения об атаках беспилотников на российские регионы, отмечал накануне портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов.