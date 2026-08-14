Россия выбыла из тройки основных поставщиков газа в Евросоюз

В позапрошлом месяце Россия заняла четвертое место в списке основных поставщиков газа (как сжиженного так и трубопроводного) в Европейский союз. Эти данные Евростата процитировало РИА Новости.

В мае она занимала второе место. Ее июньский экспорт в ЕС оценили в 1,35 миллиарда евро. На первой позиции расположились США. Они продали европейцам сжиженного природного газа (СПГ) на 1,83 миллиарда евро. Это на 22 процента ниже показателей последнего месяца весны. В то же время Норвегия, занявшая второе место, увеличила поставки на семь процентов и довела их до 1,52 миллиарда евро (1,44 миллиарда ЕС заплатил за трубопроводный газ и 76 миллионов — за сжиженный).

Алжир, оказавшийся третьим, заработал на продаже газа в Евросоюз 1,39 миллиарда евро. Импорт британского газа Евростат оценил почти в 813 миллионов евро.

Кроме того, Евросоюз покупал данный энергоноситель у Азербайджана (475,7 миллиона евро), Нигерии (192,9 миллиона), Тринидада и Тобаго (86,8 миллиона), Турции (20 миллионов) и Ливии (13,4 миллиона).

В июне Бельгия заняла первое место среди стран Европейского союза по импорту российского газа. Она нарастила закупки СПГ из России в 1,8 раза, заплатив за него 268 миллионов евро. На втором месте расположилась Франция с результатом в 257,6 миллиона евро.