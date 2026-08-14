Бензин и дизельное топливо подешевели на бирже по итогам недели

Цены на бензин и дизельное топливо по итогам торговой недели снизились примерно на 1%. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Так, бензин АИ-92 на торгах 14 августа прибавил в цене 0,12% - до 72,288 тыс. рублей за тонну, а за неделю потерял 1,26%. Цена АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ выросла за день 0,43% и составила 77,957 тыс. рублей за тонну, снизившись на 0,85% за неделю.

Стоимость летнего дизельного топлива упала в пятницу на 0,18%, до 74,472 тыс. рублей за тонну (-1,07% за неделю).

Топочный мазут подорожал за неделю на 7,12% - до 20,077 тыс. рублей за тонну, а за день потерял 5,7%. Цена сжиженных углеводородных газов упала на сегодняшних торгах на 0,93%, достигнув 38,646 тыс. рублей за тонну (+3,5% за неделю).

30 июля правительство России ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива до 31 января 2027 года. Решение приняли для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Также кабмин приостановил до конца 2026 года действие специальных правил определения цены при госзакупках моторного топлива. Кроме того, правительство подписало постановление, направленное на обеспечение сельхозпроизводителей моторным топливом в необходимых объемах.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщал ТАСС, что в России сформирован достаточный объем топлива для обеспечения внутреннего рынка, но ажиотаж привел к росту спроса примерно на 20-30%. Он также отмечал, что меры правительства по стабилизации топливного рынка дают результат: в ряде регионов уже снимаются лимиты, растет число работающих заправок, очереди сокращаются.