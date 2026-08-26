В США продлили разрешение на ввоз российских алмазов

Истекающую лицензию, которая разрешает импорт в Соединенные Штаты отдельных категорий алмазов российского происхождения, Минфин США продлил еще на год. Об этом 26 августа сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на соответствующий документ, опубликованный на сайте американского ведомства.

Лицензия, как следует из сообщения, позволяет ввозить камни российского происхождения, если они находились вне российской территории до марта 2024 года и не реэкспортировались в РФ впоследствии. Ранее предполагалось, что ввоз в США российских алмазов ювелирного качества от 0,5 карата будет разрешен до 1 сентября 2026 года.