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В США продлили разрешение на ввоз российских алмазов

Парламентская газетаиещё 6

Истекающую лицензию, которая разрешает импорт в Соединенные Штаты отдельных категорий алмазов российского происхождения, Минфин США продлил еще на год. Об этом 26 августа сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на соответствующий документ, опубликованный на сайте американского ведомства.

В США продлили разрешение на ввоз российских алмазов
© РИА Новости

Лицензия, как следует из сообщения, позволяет ввозить камни российского происхождения, если они находились вне российской территории до марта 2024 года и не реэкспортировались в РФ впоследствии. Ранее предполагалось, что ввоз в США российских алмазов ювелирного качества от 0,5 карата будет разрешен до 1 сентября 2026 года.