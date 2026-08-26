Годовая инфляция в России ускорилась до 6,23%

С 18 по 24 августа 2026 года в России зафиксирована инфляция на уровне 0,01% (неделей ранее была зафиксирована дефляция на уровне 0,02%), следует из данных Минэкономразвития. Годовая инфляция ускорилась с 6,13% до 6,23%.

Темпы роста цен на бензин ускорились на 0,9% (неделей ранее цены снизились на 0,5%), на дизельное топливо цены снизились на 0,03% (ранее — на 0,4%).

В сегменте продовольственных товаров цены снизились на 0,06% за неделю (ранее снизились на 0,1%). Цены на плодоовощную продукцию за указанный период снизились на 1,9% (неделей ранее — на 2,1%).

В частности, цены снизились на капусту белокочанную (-4,6%), картофель (-4,2%), морковь (-3,8%), свеклу столовую (-3,3%), помидоры (-3,1%), лук репчатый (-2,0%), яблоки (-1,1%) и бананы (-0,6%). Выросли цены на огурцы (+2,4%), следует из данных Росстата.

В сегменте непродовольственных товаров цены выросли на 0,26% (неделей ранее снизились на 0,17%), в секторе наблюдаемых услуг — снизились на 0,13% (неделей ранее снизились на 0,01%).