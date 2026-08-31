В Центробанке признали проблемы со снижением ключевой ставки

Пространство для снижения ключевой ставки еще в июле снизилось, что нашло свое отражение в пересмотре прогноза вверх на текущий и следующий годы. Об этом на пресс-конференции заявил зампред Банка России Алексей Заботкин, «Коммерсантъ».

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По его словам, регулятор продолжит принимать решения по ставке с опорой на цель довести инфляцию до целевых четырех процентов в год. К настоящему времени ЦБ надеется, что добиться нужного результата получится в 2027 году.

Заботкин заметил, что оценивать влияние ситуации на топливном рынке на инфляцию Центробанк сможет только на следующем опорном заседании в октябре. Он добавил, что трудности с бензином и дизельным топливом сказываются на стоимости широкого спектра товаров из-за логистики.

В понедельник, 31 августа, Банк России опубликовал «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028 и 2029 годов». Базовый сценарий, указанный в документе, предполагает, что в 2026 году ключевая ставка будет на уровне 14,5-14,6 процента, а в 2027-м —10,5-12,5 процента.

Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений заявил, что будет молиться о снижении ключевой ставки, объяснив, что «остается уповать только на чудо».