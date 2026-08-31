В России оценили планы Евросоюза по новым санкциям

Планируемый Евросоюзом масштабный пакет санкций против 1600 российских граждан и компаний свидетельствует о банкротстве и тупике европейской политики. Такое мнение в беседе с журналистом «Рамблера» высказал экономист Алексей Зубец, подчеркнув, что персональные ограничения не несут реальных угроз для экономики России и служат лишь способом создать громкий информационный шум.

Ранее газета Politico со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что ЕС намеревается принять один из крупнейших списков санкций с февраля 2022 года. По данным издания, в проект входит около 800 граждан и 800 компаний из России, а утверждение нового пакета запланировано на середину октября.

Как отметил эксперт, массовое расширение списков за счет персональных ограничений говорит лишь об исчерпании возможностей Евросоюза нанести ощутимый экономический удар.

«Это говорит прежде всего о слабости Евросоюза и вырождении политики санкций. Проще всего ввести санкции против физических лиц: берут, условно говоря, корпоративный телефонный справочник и выбирают оттуда руководителей разных компаний. Никакого практического значения для экономики это не имеет. Это громкая вспышка — то, что называется вспышкопускательством. Выглядит красиво и масштабно, но практической ценности никакой. Фактически это тупик и предел европейской санкционной политики, ее банкротство». Алексей Зубец Руководитель Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук

По мнению экономиста, существенных угроз для страны от готовящегося пакета нет, поскольку все ключевые секторы и фигуры уже находятся под ограничениями, а давление на бизнес встречает сопротивление внутри самой Европы.

«Серьезных рисков и угроз для российской экономики в связи с готовящимся пакетом нет. Все значимые физические лица уже давно под санкциями. Для пиара они могут записать в списки хоть 160 тысяч человек — всех работников оборонных предприятий или медиахолдингов, но пользы никакой. Заблокировать действенные экономические рычаги не выходит: когда пытались ограничить деятельность нефтяных компаний, целый ряд европейских стран отказался терять деньги. Против рядовых физлиц протестовать никто не будет, а попытки затронуть действительно знаковые фигуры встречают жесткий отпор — как это было с инициативами против патриарха Кирилла, когда выступили Ватикан и Болгария».

Politico: ЕС готовит санкции против 1,6 тысячи лиц и компаний России

Аналитик подчеркнул, что наращивание санкций теряет всякий смысл на фоне истощения ресурсов Украины и неизбежности скорых переговоров.

«Все архитекторы этой политики провалились с треском, потому что не понимали внутренних процессов в России. Их решения — вроде запрета авиасообщения или поставок западных авто — вместо ущерба лишь сплотили население и открыли рынок для того же Китая. Сегодня у Украины нет ресурсов продолжать конфликт, ощущается дефицит десятков миллиардов долларов, а удары по энергетике и логистике делают прохождение зимы крайне сложным. Есть все шансы на завершение конфликта уже к весне следующего года. Зачем вводить новые масштабные санкции, когда совершенно понятно, что с Россией придется договариваться? Необходимость выходить на договоренности аннулирует всю ценность санкционной политики».

Ранее стало известно, что Швейцария допускает отмену санкций в отношении России. Как сообщили «Известиям» в швейцарском МИД, это может произойти, если по итогам референдума жители европейской страны закрепят в конституции принцип вечного вооруженного нейтралитета.