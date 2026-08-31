ЦБ представил четыре сценария развития российской экономики

Это опубликованный в июле базовый сценарий развития экономики России на ближайшие три года, а также три альтернативных - дезинфляционный, проинфляционный и рисковый, говорится в проекте ЦБ основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027-2029 годы.

© Российская Газета

Четыре возможных сценария, каким путем пойдет экономика России, помогут Центробанку подготовиться к разным вариантам развития событий.

Причем во всех четырех вариантах денежно-кредитная политика направлена на возвращение годовой инфляции к 4%.

Так, базовый сценарий подготовлен с учетом наиболее вероятных предпосылок развития экономической ситуации в нашей стране и в мире. Ожидается, что с 2026 по 2029 год мировая экономика будет расти темпами около 3%, а ситуация на Ближнем Востоке постепенно нормализуется к началу 2027 года. Конфликт приведет к замедлению роста мирового ВВП и ускорению инфляции в мире. Рост цен на энергоносители будет временным, но мере нормализации ситуации и увеличения добычи странами ОПЕК+ стоимость нефти снизится. А вот санкционные ограничения сохранятся и продолжат сдерживать рост российского экспорта и импорта.

Что касается внутренних условий, то в базовом сценарии рост ВВП вернется в диапазон 1,5-2,5% к 2027 - 2029 году. Инвестиционная активность будет нарастать, как и потребительский спрос. Также в этом варианте заложено сокращение дефицита федерального бюджета с 2% ВВП в 2026 году до 1% в 2027 году, 0,5% в 2028 году и нулевого уровня в 2029 году.

"Годовая инфляция в 2026 году составит 6-7%. Ее отклонение от цели в значительной мере связано с уже реализовавшимися разовыми факторами: налоговыми и тарифными изменениями и ростом цен на нефтепродукты. В 2027 году под влиянием проводимой ДКП инфляция снизится до 4% и будет находиться вблизи цели в дальнейшем", - предполагают в Центробанке.

В дезинфляционном сценарии предполагается более быстрый рост производительности, что повысит отдачу от капитала и привлекательность новых инвестпроектов. Внутренний спрос также будет расти быстрее. Кроме того, рост зарплат не будет провоцировать инфляцию благодаря увеличению производительности. Инфляция в 2027 году составит 3-4%, что позволит проводить более мягкую ДКП, чем в базовом сценарии.

В проинфляционном сценарии внутренний спрос складывается выше, а предложение - ниже, чем в базовом сценарии. Инфляционное давление оказывается более высоким, поэтому для возвращения инфляции к цели регулятору потребуется проводить более жесткую ДКП. Инвестиционная активность будет более сдержанной, наращивание инвестиций ограничат санкции, неопределенность и издержки на труд. Производственные возможности будут расширяться медленнее, в том числе из-за более длительного восстановления мощностей. А вот на рынке труда сохранится высокая конкуренция за работников.

В этом сценарии предусмотрено усиление санкционного давления, что ограничит доступ к технологиям и будет сдерживать рост производительности.

Вероятность данного сценария оценивается выше, чем сценария "Дезинфляционный".

И, наконец, рисковый сценарий.

В этом сценарии закладывается резкое ухудшение внешних условий из-за мирового финансового кризиса, сопоставимого по масштабам с кризисом 2007-2008 годов. Снижаются и спрос, и предложение, при этом сокращение производственных возможностей оказывается более значительным. Это приводит к резкому ускорению инфляции и требует более жесткой ДКП.

Рисковый вариант предусматривает значительное ускорение роста цен в 2027 году.

Вероятность реализации сценария оценивается как низкая.