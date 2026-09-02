Дорогие кредиты затормозили экономический рост в России

ВВП России по итогам 2026 года может прибавить лишь около 0,6%. Обновленную оценку представил глава Минэкономразвития Максим Решетников на Восточном экономическом форуме, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Вести».
Министр охарактеризовал текущее замедление как закономерную часть экономического цикла. Период быстрого роста сопровождался усилением инфляции, после чего власти перешли к ее сдерживанию.
Следствием стали повышение процентных ставок и ужесточение условий кредитования. Эти меры охладили потребительскую и деловую активность.
По мнению Решетникова, сейчас важнее не расхождение прогноза на несколько десятых долей процента, а возможности для ускорения экономики в последующие годы.
Правительство рассчитывает увеличить ее потенциал в 2027–2029 годах. Для этого реализуется подготовленный по поручению президента план структурных преобразований.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что в первом полугодии ВВП увеличился на 0,6% в годовом выражении. Доходы федерального бюджета за этот период превысили 18,6 трлн рублей и оказались выше ожидаемого уровня.