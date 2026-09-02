Дорогие кредиты затормозили экономический рост в России

ВВП России по итогам 2026 года может прибавить лишь около 0,6%. Обновленную оценку представил глава Минэкономразвития Максим Решетников на Восточном экономическом форуме, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Вести».

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Министр охарактеризовал текущее замедление как закономерную часть экономического цикла. Период быстрого роста сопровождался усилением инфляции, после чего власти перешли к ее сдерживанию.

Следствием стали повышение процентных ставок и ужесточение условий кредитования. Эти меры охладили потребительскую и деловую активность.

По мнению Решетникова, сейчас важнее не расхождение прогноза на несколько десятых долей процента, а возможности для ускорения экономики в последующие годы.

Правительство рассчитывает увеличить ее потенциал в 2027–2029 годах. Для этого реализуется подготовленный по поручению президента план структурных преобразований.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что в первом полугодии ВВП увеличился на 0,6% в годовом выражении. Доходы федерального бюджета за этот период превысили 18,6 трлн рублей и оказались выше ожидаемого уровня.