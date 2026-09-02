Евросоюз одобрил отмену пошлин на товары из Армении

Совет ЕС одобрил временную либерализацию торговли с Арменией, новые меры позволят освободить от пошлин около 80% армянского экспорта в Евросоюз. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, пишет РИА Новости.

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«Эти меры либерализуют около 80% армянского экспорта в ЕС», — говорится в документе.

Регламент предусматривает временную отмену импортных пошлин на широкий перечень армянской продукции, включая некоторые сельскохозяйственные товары. Отмечается, что после вступления документа в силу, меры могут действовать в течение двух лет. Решающее слово остается за Европарламентом, голосование по проекту должно пройти во время сентябрьской пленарной сессии.

Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Российский лидер вновь призвал армянского премьера определиться в вопросе вступления Армении в ЕС. По его словам, это необходимо сделать как можно быстрее. О чем еще говорил Путин и как на его слова отреагировал Пашинян — в материале «Газеты.Ru».