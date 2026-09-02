Путин оценил товарооборот между Россией и Китаем

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в товарообороте между Россией и Китаем ожидаются рекордные показатели. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время встречи с вице-премьером госсовета Китая Дин Сюэсяном на полях Восточного экономического форума. По словам Путина, по итогам 2026 года товарооборот между странами может достичь рекордных показателей.

«На протяжении трех последних лет объемы товарооборота уверенно превышают отметку в 200 миллиардов долларов, а в 2025 году это почти 240 миллиардов, формируя прочную материальную базу двустороннего взаимодействия. И по итогам этого года прогнозируем новый рекорд», — заявил он.

Ранее Путин прокомментировал сообщения о новой волне мобилизации.