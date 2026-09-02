Центральный банк Нидерландов (DNB) с марта по август 2026 года вывез в Лондон около 86 тонн золота из хранившихся в США и Канаде примерно 313 тонн. В выпущенном регулятором пресс-релизе предпринятые шаги Нью-Йорке и Оттаве, «не может быть использовано так быстро и напрямую», как доверенное Банку Англии.

Проведенную операцию осуществили путем продажи около 59 тонн золота в Нью-Йорке и приобретения таких же объемов в британской столице. Еще более 27 тонн физически вывезли из США и Канады. В результате доля хранящегося в Лондоне золота Амстердама стала максимальной, достигнув примерно трети (32,1 процента) от общего объема в 612,4 тонны.

Нидерланды — не единственная страна, решившая вывезти свое золото из США. В марте Франция завершила вывод золотых резервов из Соединенных Штатов, где страна хранила около 5 процентов своего запаса драгметалла. Глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало в связи с этим подчеркивал, что операция не имела политической подоплеки.

Немецкие экономисты призвали забрать золото из хранилищ США

Тем не менее, многие общественные и политические деятели в странах Европы прямо высказывались о том, что золото стоит забрать из Северной Америки именно в связи с непредсказуемой политикой президента США Дональда Трампа. В частности, такие заявления делались в Германии и Италии. В ЕЦБ же отмечали, что сохраняют доверие к системе хранения своих резервов в США и не станут вывозить золото из Нью-Йорка.